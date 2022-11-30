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Германия

Сегодня, 16:54

Агент Азмуна заявил, что иранец не намерен уходить из «Байера»

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Агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего Сердара Азмуна, заявил, что футболист не думает об уходе из «Байера».

«Нам нет особенного дела до других клубов, Сердар не намерен уходить, — заявил приводит «РБ Спорт» слова Дурна. — Наша работа заключается в том, чтобы сделать все необходимое для удачных выступлений за «Байер» во второй половине сезона».

В составе сборной Ирана Азмун выходил на поле во всех трех играх ЧМ-2022, но не отличился результативными действиями.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий не забил ни одного гола за 11 матчей в составе «Байера».

Источник: bookmaker-ratings.ru
Сердар Азмун
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D 30.11 18:00
Тунис
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-
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Австралия
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-
-
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«Бавария» входит в число претендентов на нападающего Маркуса Тюрама