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Германия

Сегодня, 19:27

Дортмундская «Боруссия» в гостях сыграла вничью с «Аугсбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Аугсбург» — «Боруссия» Д.
Фото AFP
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Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Аугсбургом» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги — 1:1.

Счет на 23-й минуте открыл полузащитник хозяев Эрмедин Демирович. «Боруссия» отыгралась благодаря голу Дониэлла Малена на 35-й минуте.

«Боруссия» (26 очков) занимает пятое место в бундеслиге. «Аугсбург» (18) идет на десятой строчке в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
16 дек, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
1:1
Боруссия Д

В параллельных матчах «Бохум» разгромил «Унион» Берлин (3:0), «Вольфсбург» в меньшинстве одержал победу над «Дармштадтом» (1:0), а «Хайденхайм» обыграл «Майнц» (1:0).

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
16 дек, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
3:0
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
16 дек, 17:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
0:1
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
16 дек, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
0:1
Хайденхайм

Источник: Таблица бундеслиги
ФК Аугсбург
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
ФК Дармштадт
ФК Майнц
ФК Унион Берлин
1
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