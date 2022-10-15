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Германия

Сегодня, 18:50

«Байер» на выезде разгромно проиграл «Айнтрахту» в чемпионате Германии

Мария Гусева

«Антрахт» на домашней арене разгромил «Байер» в матче 10-го тура чемпионата Германии — 5:1.

В составе хозяев голы забили Рандаль Коло Муани, Йеспер Линдстрем, Лукас Аларио и Даити Камада, сделавший дубль.

У «Байера» отличился Пьеро Хинкапье. Российский голкипер леверкузенцев Андрей Лунев провел всю встречу на скамейке запасных.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
15 окт, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
5:1
Байер

В другом матче чемпионата Германии «Штутгарт» на своем поле крупно обыграл «Бохум» — 4:1.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
15 окт, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
4:1
Бохум

Матч «Вольфсбург» — «Боруссия» Менхенгладбах закончился вничью — 2:2.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
15 окт, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:2
Боруссия М

«Майнц» на выезде обыграл «Вердер» — 2:0.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
15 окт, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
0:2
Майнц

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Реал
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ИТБ1 (1.5)

21%

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19%

1.72
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Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

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24%

1.93

ТБ 3.5

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2.20
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ЦСКА
Спартак

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ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

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18%

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Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Байер
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
ФК Майнц
ФК Штутгарт
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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