«Байер» на выезде разгромно проиграл «Айнтрахту» в чемпионате Германии

Сегодня, 18:50
«Антрахт» на домашней арене разгромил «Байер» в матче 10-го тура чемпионата Германии — 5:1.
В составе хозяев голы забили Рандаль Коло Муани, Йеспер Линдстрем, Лукас Аларио и Даити Камада, сделавший дубль.
У «Байера» отличился Пьеро Хинкапье. Российский голкипер леверкузенцев Андрей Лунев провел всю встречу на скамейке запасных.
В другом матче чемпионата Германии «Штутгарт» на своем поле крупно обыграл «Бохум» — 4:1.
Матч «Вольфсбург» — «Боруссия» Менхенгладбах закончился вничью — 2:2.
«Майнц» на выезде обыграл «Вердер» — 2:0.
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