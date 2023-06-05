«Бавария» не собирается отпускать Альфонсо Дэвиса в «Реал»

«Бавария» не собирается рассматривать предложения по Альфонсо Дэвису в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, мюнхенцы готовы рассмотреть предложения по Бенджамену Павару и Люке Эрнандесу, но Дэвис не продается. Ранее сообщалось, что «Реал» включил канадца в свои цели на летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне 22-летний латераль сыграл в 38 матчах за команду, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.