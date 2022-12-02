«Бавария» обсудит новый контракт с Шупо-Мотингом после завершения чемпионата мира в Катаре

«Бавария» обсудит с нападающим Эриком-Максимом Шупо-Мотингом новый контракт после завершения чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Мюнхенцы предложат игроку контракт, по которому он сможет зарабатывать около 5 миллионов евро в год с учетом бонусов

Действующий контракт 33-летнего камерунца с мюнхенцами истекает в конце сезона, и ряд клубов хотели бы переманить форварда в следующем году.

В текущем сезоне камерунский форвард провел за «Баварию» 14 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

На чемпионате мира Шупо-Мотинг забил один гол в составе сборной Камеруна.