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Сегодня, 17:42

«Бавария» объявила о продлении контракта с Томасом Мюллером

Игнат Заздравин
Корреспондент
Томас Мюллер.
Фото Global Look Press
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер продлил контракт с мюнхенцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Новый контракт 34-летнего немца рассчитан до лета 2025 года. Его предыдущее соглашение истекало в конце сезона.

Мюллер является воспитанником «Баварии». С мюнхенцами форвард 12 раз выигрывал бундеслигу, 6 раз — Кубок Германии и 8 раз побеждал в Суперкубке страны. Также он дважды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Мюллер провел 18 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.

Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
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