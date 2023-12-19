«Бавария» объявила о продлении контракта с Томасом Мюллером

Форвард «Баварии» Томас Мюллер продлил контракт с мюнхенцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Новый контракт 34-летнего немца рассчитан до лета 2025 года. Его предыдущее соглашение истекало в конце сезона.

Мюллер является воспитанником «Баварии». С мюнхенцами форвард 12 раз выигрывал бундеслигу, 6 раз — Кубок Германии и 8 раз побеждал в Суперкубке страны. Также он дважды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Мюллер провел 18 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.