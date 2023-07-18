«Бавария» обыграла «Роттах-Эгерн» со счетом 27:0 в товарищеском матче

«Бавария» разгромила любительский клуб «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче — 27:0.

В первом тайме «Бавария» забила 18 мячей: Матис Тель и Джамал Мусиала сделал по пента-трику, Серж Гнабри забил 3 гола, Лерой Сане, Дайот Упамекано, Нуссайр Мазрауи, Конрад Лаймер и Альфонсо Дэвис — по одному.

Во втором тайме Марель Забитцер забил 5 мячей, а Рафаэл Геррейру, Райан Гравенберх, Кингсли Коман и Садио Мане отличились по одному разу.

«Роттах-Эгерн» — немецкая команда, выступающая в девятом дивизионе Германии.