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Германия

Сегодня, 12:08

«Бавария» считает Мусиалу и Дэвиса незаменимыми для команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Бавария» намерена продлить контракты с полузащитником Джамалом Мусиалой и защитником Альфонсо Дэвисом, сообщает Bayern & Germany.

По информации источника, «Бавария» считает этих футболистов незаменимыми для будущего команды. В связи с этим мюнхенский клуб предложит новые контракты и Мусиале, и Дэвису.

22-летний Канадец выступает за «Баварию» с января 2019 года и провел за немецкий клуб 134 года, забил шесть мячей и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

19-летний Мусиала присоединился к «Баварии» в июле 2020 года и сыграл за команду 100 матчей, забил 27 мячей и отдал 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Футбол
ФК Бавария
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