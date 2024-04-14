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Германия

Сегодня, 20:21

«Байер» разгромил «Вердер» и стал чемпионом Германии

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Байер».
Фото Reuters
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«Байер» дома разгромил «Вердер» в матче 29-го тура немецкой бундеслиги — 5:0.

Хет-трик оформил полузащитник хозяев Флориан Вирц. Он отличился на 68-й, 83-й и 90-й минутах. Еще по голу забили Виктор Бонифас (пен. 25-я минута) и Гранит Джака (60-я).

«Байер» (79 очков) оторвался от «Баварии» на 16 очков за пять туров до конца розыгрыша бундеслиги и досрочно стал чемпионом Германии.

Леверкузенцы выиграли чемпионский титул впервые в истории. Кроме того, это первый трофей команды с сезона-1992/93.

Также «Байер» прервал гегемонию «Баварии» в чемпионате Германии. Мюнхенцы становились чемпионами в 11 последних сезонах кряду.

«Вердер» (31) занимает 12-е место в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
14 апр, 18:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:0
Вердер

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Байер
ФК Вердер
1
33
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