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Сегодня, 22:26

«Байер» в большинстве разгромил «Бохум» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Байер».
Фото Reuters
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«Байер» в гостях с крупным счетом обыграл «Бохум» в матче 33-го тура немецкой бундеслиги — 5:0.

Хозяева играли в меньшинстве большую часть матча — на 15-й минуте красную карточку получил Феликс Пасслак.

По голу за «Байер» забили Патрик Шик (41-я минута), Виктор Бонифейс (с пенальти, 45+2-я), Амин Адли (76-я), Йосип Станишич (87-я) и Алекс Гримальдо (90+3-я).

«Байер» (87 очков) лидирует в бундеслиге. Команда Хаби Алонсо ранее досрочно стала чемпионом Германии. Кроме того, «Байер» продлил рекордную серию без поражений во всех турнирах до 50 матчей.

«Бохум» (33) идет 14-м в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
12 мая, 20:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
0:5
Байер

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Байер
ФК Бохум
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