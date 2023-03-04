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Германия

Сегодня, 00:25

«Боруссия» обыграла «Лейпциг» и вышла на первое место в бундеслиге

Евгений Козинов
Корреспондент
3 марта. «Боруссия Д» — «Лейпциг» — 2:1.
Фото Global Look Press
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Дортмундская «Боруссия» переиграла «Лейпциг» в матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

На 13-й минуте Юлиан Брандт открыл счет, но гол был отменен ВАР, так как была зафиксирована игра рукой. В середине первого тайма капитан дортмундцев Марко Ройс реализовал пенальти, а перед перерывом Эмре Джан удвоил примущество.

Во второй половине гостям удалось отыграть один мяч. Больше голов забито не было.

«Боруссия» набрала 49 очков и вышла на первое место, но у «Баварии» есть еще игра в запасе. «Лейпциг» идет на 4-й строчке — 42 очка.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
03 мар, 22:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:1
РБ Лейпциг

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
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