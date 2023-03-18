«Вердер» на последних минутах спасся от поражения в матче с «Боруссией»

Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером» в матче 25-го тура чемпионата Германии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Маркус Тюрам вывел хозяев вперед. Через несколько минут счет стал равный, так как забил Марвин Дукш. Полузащитник Флориан Нойхаус на 73-й минуте забил второй гол «Боруссии». Гостям на последних минутах удалось спастись от поражения, так как Дукш оформил дубль.

«Боруссия» и «Вердер» остались на прежних местах в таблице — 10-е и 11-е соответственно. У обеих команд по 31 очку.