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Германия

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«Вердер» на последних минутах спасся от поражения в матче с «Боруссией»

Евгений Козинов
Корреспондент
17 марта. «Боруссия М» — «Вердер» — 2:2.
Фото Global Look Press
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Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером» в матче 25-го тура чемпионата Германии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Маркус Тюрам вывел хозяев вперед. Через несколько минут счет стал равный, так как забил Марвин Дукш. Полузащитник Флориан Нойхаус на 73-й минуте забил второй гол «Боруссии». Гостям на последних минутах удалось спастись от поражения, так как Дукш оформил дубль.

«Боруссия» и «Вердер» остались на прежних местах в таблице — 10-е и 11-е соответственно. У обеих команд по 31 очку.

Германия. Бундеслига 1. 25-й тур
17 мар, 22:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
2:2
Вердер

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вердер
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