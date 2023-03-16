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Германия

Сегодня, 13:46

«Реал» летом будет выбирать между Беллингемом и Гвардиолом

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«Реал» заинтересован в двух игроках бундеслиги: полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме и защитнике «Лейпцига» Йошко Гвардиоле, утверждает Bild.

При этом «Реал» может позволить себе только одного из этих игроков, поскольку продолжает рассчитывать подписать в летнее трансферное окно форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

15 марта «Реал» обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) и вышел в четвертьфинал турнира. В испанской ла лиге команда Карло Анчелотти с 56 очками занимает вторую строчку после 25 туров. Отставание от «Барселоны» составляет 9 баллов.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
ФК Реал
Джуд Беллингем
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