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Германия

Сегодня, 15:34

«Боруссия» объявила об уходе Ройса по окончании сезона

Алина Савинова
Марко Ройс.
Фото Global Look Press
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«Боруссия» сообщила, что полузащитник Марко Ройс покинет команду в конце текущего сезона. Клуб из Дортмунда не будет продлевать контракт с 34-летним игроком.

«Летом закончится необычная эпоха. Дортмундская «Боруссия» и ее многолетний капитан Марко Ройс пришли к обоюдному согласию не продлевать контракт игрока, который истекает в конце сезона», — говорится в заявлении черно-желтых.

Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Всего за «шмелей» он провел 424 матча, в которых забил 168 голов и сделал 128 результативных передач.

Вместе с дортмундской «Боруссией» Ройс дважды выигрывал Кубок Германии и трижды — Суперкубок страны.

Марко Ройс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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