«Боруссия» объявила об уходе Ройса по окончании сезона

«Боруссия» сообщила, что полузащитник Марко Ройс покинет команду в конце текущего сезона. Клуб из Дортмунда не будет продлевать контракт с 34-летним игроком.

«Летом закончится необычная эпоха. Дортмундская «Боруссия» и ее многолетний капитан Марко Ройс пришли к обоюдному согласию не продлевать контракт игрока, который истекает в конце сезона», — говорится в заявлении черно-желтых.

Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Всего за «шмелей» он провел 424 матча, в которых забил 168 голов и сделал 128 результативных передач.

Вместе с дортмундской «Боруссией» Ройс дважды выигрывал Кубок Германии и трижды — Суперкубок страны.