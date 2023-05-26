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Германия

Сегодня, 21:00

Бундеслига: «Боруссия» Д — «Майнц», «Кельн» — «Бавария» и другие матчи 34-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Боруссии» Дортмунд.
Фото Reuters
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34-й тур чемпионата Германии.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей бундеслиги.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Майнц
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Шальке-04
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Байер
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
Вердер
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Герта

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Вы можете себе представить, что «Боруссии» остался всего один шаг до чемпионства? В заключительном туре бундеслиги дортмундцам предстоит сыграть дома с «Майнцем». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что команда Эдина Терзича не просто справится с поставленной задачей и наберет важнейшие три очка, но еще и одержит крупную победу. Успех хозяев с форой (-2.5) мяча идет за 2.05, а вот на гостей с гандикапом (+2.5) гола можно поставить за 1.80.

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2022-2023/
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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