Дортмундская «Боруссия» хочет заменить Беллингема полузащитником «Манчестер Сити» Палмером

Дортмундская «Боруссия» находится в поисках замены полузащитнику Джуду Беллингему, который перешел в «Реал», сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб заинтересован в полузащитнике «Манчестер Сити» Коуле Палмере. Дортмундцы считают 21-летнего англичанина подходящей кандидатурой для команды.

Еще одним вариантом замены Беллингему является хавбек «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри.

Коул Палмер — воспитанник «Манчестер Сити», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за «горожан». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.