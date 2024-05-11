Дортмундская «Боруссия» рассматривает полузащитника «Зальцбурга» Глуха в качестве замены Ройсу

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании полузащитника «Зальцбурга» Оскара Глуха.

Как стало известно «СЭ», немецкий клуб рассматривает кандидатуру 20-летнего израильтянина в качестве возможной замены Марко Ройсу, объявившему об уходе из команды по окончании сезона-2023/24.

Руководство «шмелей» намерено предложить за хавбека 25 миллионов евро. Австрийский клуб готов продать игрока за 30-35 миллионов.

Глух перешел в «Зальцбург» в январе 2023 года. С тех пор он отыграл 55 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2027-го.

(Эли Швидлер)