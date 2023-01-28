Мусиала: «Личная награда — это хорошо, но я бы предпочел добиться большего в составе сборной Германии на ЧМ-2022»

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала поделился эмоциями от получения награды лучшему игроку национальной команды за 2022 год.

«Для меня это огромная честь. Я действительно рад получить эту награду. Я совсем этого не ожидал. Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Это стимул продолжать усердно работать, совершенствоваться и, надеюсь, добиться успеха с национальной командой. Это главная цель. Личная награда — это хорошо, но я бы предпочел добиться большего в составе сборной Германии на чемпионате мира», — приводит слова Мусиалы пресс-служба Немецкого футбольного союза.

19-летний Мусиала сыграл за сборную Германии 20 матчей и забил один гол.

На ЧМ-2022 он провел три матча за национальную команду и не отличился результативными действиями. На мировом первенстве в Катаре немцы заняли третье место в группе и покинули турнир.