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Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала поделился эмоциями от получения награды лучшему игроку национальной команды за 2022 год.
«Для меня это огромная честь. Я действительно рад получить эту награду. Я совсем этого не ожидал. Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Это стимул продолжать усердно работать, совершенствоваться и, надеюсь, добиться успеха с национальной командой. Это главная цель. Личная награда — это хорошо, но я бы предпочел добиться большего в составе сборной Германии на чемпионате мира», — приводит слова Мусиалы пресс-служба Немецкого футбольного союза.
19-летний Мусиала сыграл за сборную Германии 20 матчей и забил один гол.
На ЧМ-2022 он провел три матча за национальную команду и не отличился результативными действиями. На мировом первенстве в Катаре немцы заняли третье место в группе и покинули турнир.
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Основные источники исследования