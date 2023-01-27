Бундеслига, 18-й тур: «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом», «Байер» против дортмундской «Боруссии»

18-й тур чемпионата Германии по футболу. «Бавария» на своем поле примет франкфуртский «Айнхтрахт» и другие матчи.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей бундеслиги. Видеотрансляции доступны на сайте matchtv.ru.