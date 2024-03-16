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Германия

16 марта, 22:44

Форвард «Баварии» Кейн получил травму в матче с «Дармштадтом»

Гарри Кейн.
Фото Reuters
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил, что нападающий мюнхенцев Гарри Кейн получил травму в матче 26-го тура бундеслиги с «Дармштадтом» (5:2).

«Он подвернул лодыжку в сетке ворот. С тех пор он прикладывает к ней лед. У нас пока нет никаких новостей. Нам придется подождать и надеяться, что ничего серьезного», — сказал Тухель на послематчевой конференции.

В этом матче Кейн отметился забитым голом. 30-летний футболист отличился на 45+1-й минуте встречи с передачи Йозуа Киммиха. Этот гол стал 31-м для Кейна в текущем сезоне бундеслиги. Он побил рекорд по забитым мячам за дебютный сезон в чемпионате страны. Ранее это достижение принадлежало Уве Зеелеру, который в свой первый год в Германии в сезоне-1963/64 забил 30 голов.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Дармштадт
Томас Тухель
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