Форвард «Баварии» Кейн получил травму в матче с «Дармштадтом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил, что нападающий мюнхенцев Гарри Кейн получил травму в матче 26-го тура бундеслиги с «Дармштадтом» (5:2).

«Он подвернул лодыжку в сетке ворот. С тех пор он прикладывает к ней лед. У нас пока нет никаких новостей. Нам придется подождать и надеяться, что ничего серьезного», — сказал Тухель на послематчевой конференции.

В этом матче Кейн отметился забитым голом. 30-летний футболист отличился на 45+1-й минуте встречи с передачи Йозуа Киммиха. Этот гол стал 31-м для Кейна в текущем сезоне бундеслиги. Он побил рекорд по забитым мячам за дебютный сезон в чемпионате страны. Ранее это достижение принадлежало Уве Зеелеру, который в свой первый год в Германии в сезоне-1963/64 забил 30 голов.