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Германия

17 марта, 13:13

«Вольфсбург» объявил об увольнении Нико Ковача

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нико Ковач.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач покинул свой пост, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

16 марта «Вольфсбург» дома проиграл «Аугсбургу» (1:3) в 26-м туре бундеслиги. Команда потерпела третье поражение подряд.

«После поражения от «Аугсбурга» мы, проанализировав игру команды и нашу общую ситуацию, пришли к решению прекратить сотрудничество с Нико Ковачем. Мы сожалеем о таком развитии событий и считаем необходимым дать команде новый импульс, чтобы стабилизировать ситуацию», — сказано в заявлении генерального директора клуба Марселя Шефера.

52-летний хорват возглавлял «Вольфсбург» с лета 2022 года. После 26 туров «волки» с 25 очками занимают 14-е место в бундеслиге, находясь в 7 очках от зоны вылета.

Футбол
ФК Вольфсбург
Нико Ковач
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