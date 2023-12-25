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Германия

Сегодня, 12:59

Футболистка «Баварии» забыла надеть шорты перед выходом на поле

Джулия Гвинн.
Фото Reuters
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Защитница «Баварии» Джулия Гвинн забыла надеть шорты перед выходом на замену в матче бундеслиги.

Момент произошел 17 декабря во время матча 10-го тура бундеслиги против «Нюрнберга» (1:1).

Гвинн, начав снимать тренировочную форму, обнаружила отсутствие элемента игрового комплекта и тут же отправилась в раздевалку. 24-летняя защитница появилась на поле на 62-й минуте встречи.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенцы набрали 24 очка после 10 туров и уступают «Вольфсбургу» (25 очков).

ФК Бавария
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