Футболистка «Баварии» забыла надеть шорты перед выходом на поле

Защитница «Баварии» Джулия Гвинн забыла надеть шорты перед выходом на замену в матче бундеслиги.

Момент произошел 17 декабря во время матча 10-го тура бундеслиги против «Нюрнберга» (1:1).

Гвинн, начав снимать тренировочную форму, обнаружила отсутствие элемента игрового комплекта и тут же отправилась в раздевалку. 24-летняя защитница появилась на поле на 62-й минуте встречи.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенцы набрали 24 очка после 10 туров и уступают «Вольфсбургу» (25 очков).