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Сегодня, 14:58

Тухель: «Подписание Кейна — приоритет для «Баварии»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал потенциальный переход нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Подтверждаю, что мы работаем над этой сделкой под высоким давлением и что подписание Харри Кейна — наш приоритет. Мы пытаемся вывезти из Англии капитана национальной сборной — это говорит о многом.

Мы работаем над крупной сделкой. Тренер мало что может сказать, пока трансфер не оформлен», — цитирует Тухеля Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» запретил Кейну улетать в Мюнхен на медосмотр перед трансфером в «Баварию», поскольку хочет изменить условия сделки. При этом «шпоры» согласились продать игрока за 120 миллионов евро.

Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
Томас Тухель
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