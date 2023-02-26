Нагельсманн о победе над «Унионом»: «Если «Бавария» будет играть так, как сегодня, ее будет трудно догнать»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Унионом» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

«Если мы будем играть так, как сегодня, нас будет трудно догнать. Рецепт «Баварии» довольно прост — если ты побеждаешь, то все спокойно. Сегодня в таблице еще ничего не решено. Но мы установили для себя определенную планку. Я очень доволен игрой, мы не смогли реализовать только два момента. Ребята очень хорошо тренировались на этой неделе и сегодня воплотили все на поле», — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

«Бавария» поднялась на первое место таблицы и делит его с дортмундской «Боруссией», которая также набрала 46 очков.