Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген заявил, что готов стать основным голкипером национальной команды.

«Сейчас Нойер травмирован. Я желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы он как можно быстрее вернулся к своей лучшей форме. Но к тому моменту многое изменится. Думаю, что последние несколько лет я хорошо выступал и готов сделать следующий шаг в национальной команде. Безусловно, моя цель — быть первым номером в «Барселоне» и сборной. Я хочу быть важным игроком в сборной.

Вернется ли Нойер на прежний высокий уровень? Желаю ему этого. Я надеюсь, что он восстановится и вернется сильнее. Я написал ему после случившегося, и он ответил мне», — приводит слова тер Штегена Kicker.

10 декабря голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сломал ногу во время отдыха на горных лыжах и выбыл до конца сезона-2022/23.