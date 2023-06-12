Зоммер: «У меня есть еще два года по контракту с «Баварией», чему я очень рад»

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер высказался о своем будущем в мюнхенском клубе.

«У меня еще есть два года по контракту с «Баварией», чему я очень рад, — цитирует 20 Minutes Зоммера. — Поэтому я спокоен. Сейчас я в сборной, потом будет небольшой отпуск, и я подумаю о будущем. Многое происходило, особенно за пределами поля. Конечно, были вещи, которые могли бы сложиться лучше. Но, выиграв чемпионский титул, мы достигли одной цели. В целом я доволен. Это было очень полезное время, которым я наслаждался».

34-летний швейцарец перешел в «Баварию» в январе этого года из гладбахской «Боруссии». Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Зоммер провел за мюнхенцев 25 матчей, пропустил 31 мяч и 8 раз сыграл на ноль.