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Сегодня, 04:26

Хаби Алонсо считает, что готов к работе с «Байером»

Евгений Козинов
Корреспондент

Новый гланый тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо признался, что очень мотивирован.

«Однажды я начал обучение на тренера. Теперь я сделал этот шаг, потому что мне кажется, что он правильный. Я чувствую себя готовым. Дал понять людям в клубе, что очень мотивирован», — цитирует Kicker Алонсо.

«Байер» заключил с 40-летним испанцем контракт до конца июня 2024 года. Ранее он работал в академии «Реала» и со второй командой «Реала Сосьедад».

В этом сезоне за «Байер» выступает российский вратарь Андрей Лунев.

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