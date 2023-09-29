Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве обыграла «Хоффенхайм» и поднялась на первое место в бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Хоффенхайм» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 3:1.

Счет в игре на 18-й минуте открыл форвард гостей Никлас Фюллкруг. На 25-й минуте нападающий хозяев Андрей Крамарич реализовал пенальти и сравнял счет.

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс вывел команду вперед на 45+3-й минуте. С 71-й минуте дортмундцы играли в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил защитник Рами Бенсебаини.

На 90+5-й минуте Юлиан Рюерсон забил третий гол «Боруссии» в этом матче.

«Боруссия» набрала 14 очков и поднялась на первое место в бундеслиге. «Хоффенхайм» находится на 6-й строчке (12 очков).