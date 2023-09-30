Матч «Лейпциг» — «Бавария» в рамках 6-го тура бундеслиги начнется в 19:30 мск

Матч 6-го тура чемпионата Германиии между «РБ Лейпциг» и «Баварией» пройдет в субботу, 30 сентября. Вреча пройдет на стадионе Red Bull Arena в Лейпциге, Германия. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Лейпциг» — «Бавария» будут доступны в разделе «Матч центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры пройдет на телеканале Футбол 3. Эфир стартует в 19:25.

Следить за играми чемпионата Германии можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

«Бавария» набрала 13 очков в первых пяти турах бундеслиги и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии», которая уже сыграла матч 6-го тура, на 1 балл. В активе «Лейпцига» 12 очков и текущая пятая строчка.

Полный календарь чемпионата Германии 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».