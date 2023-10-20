Игрока «Баварии» Мазрауи не депортируют из Германии за поддержку Палестины

В «Баварии» заявили, что поддержавший Палестину Мазрауи останется в клубе

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн отреагировал на призыв двух депутатов бундестага от Христианско-демократического союза депортировать из страны игрока «Баварии» Нуссайра Мазрауи за пост в соцсетях в поддержку Палестины.

«Депортация возможна только при наличии права на проживание и совершении серьезных преступлений. Вот почему «Бавария» должна сама позаботиться об этом деле», — цитирует Херманна Bayern & Germany в Twitter.

25-летний защитник опубликовал в соцсетях пост с поддержкой народа Палестины, подписав: «Вместе мы сила».

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий. В ответ израильские власти также начали военную операцию и объявили сбор резервистов.

13 октября президент ФИФА Джанни Инфантино призвал Израиль и Палестину прекратить военные действия. 15 октября защитник «Ниццы» Юсеф Аталь извинился за то, что призвал к активным действиям против Израиля.