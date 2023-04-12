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Германия

Сегодня, 22:08

Источник: Мане покинет «Баварию» после конфликта с Сане

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Садио Мане может покинуть команду после ссоры со своим одноклубником Лероем Сане, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, руководство мюнхенцев не устраивает поведение сенегальца, поэтому боссы немецкого клуба намерены расстаться с форвардом. Боссы планируют показать, что новый главный тренер Томас Тухель готов пресекать возможное возникновение аналогичных ситуаций в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Садио Мане и Лероем Сане произошла стычка после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). Спор завершился тем, что сенегалец ударил по лицу форварда сборной Германии, оставив ссадину на губе. Игроков быстро разняли, после чего партнеры по команде вывели Сане из раздевалки.

Лерой Сане
Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
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Bild: Мане ударил Сане по лицу после матча с «Манчестер Сити»