Кейн хочет остаться в «Тоттенхэме», если «Бавария» не успеет договориться о его трансфере до старта сезона АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может остаться в лондонской команде, если «Бавария» не успеет договориться о его трансфере до старта сезона АПЛ, сообщает Standard.

Сообщается, что между клубами пока есть расхождения в стоимости игрока. Лондонский клуб намерен выручить за своего игрока не менее 120 миллионов.

«Тоттенхэм» откроет сезон выездным матчем против «Брентфорда» 13 августа.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 90 миллионов евро.