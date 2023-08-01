Кейн хочет остаться в «Тоттенхэме», если «Бавария» не успеет договориться о его трансфере до старта сезона АПЛ

Сегодня, 14:24
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может остаться в лондонской команде, если «Бавария» не успеет договориться о его трансфере до старта сезона АПЛ, сообщает Standard.
Сообщается, что между клубами пока есть расхождения в стоимости игрока. Лондонский клуб намерен выручить за своего игрока не менее 120 миллионов.
«Тоттенхэм» откроет сезон выездным матчем против «Брентфорда» 13 августа.
Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 90 миллионов евро.