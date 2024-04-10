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Германия

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Кейн: «Надеюсь, что смогу добиться чего-то особенного в этом сезоне»

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн заявил, что не планирует уходить из мюнхенского клуба.

«Мне очень нравится мой опыт в Германии. Этот шаг был нужен мне, чтобы получить новый стимул в карьере, новый вызов и новое окружение. Я очень рад, что принял такое решение. Мое будущее — в мюнхенской «Баварии». У меня четырехлетний контракт. Меня это устраивает, и я надеюсь, что смогу добиться чего-то особенного в этом сезоне. Если нет, то я буду готов вернуться летом и изменить ситуацию», — приводит Daily Mail слова Кейна.

Кейн перешел в «Баварию» летом прошлого года из «Тоттенхэма». В этом сезоне 30-летний англичанин провел 38 матчей за немецкую команду во всех турнирах, отметившись 39 голами и 12 результативными передачами.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13292181/Harry-Kane-Bayern-Munich-future-Arsenal-Bundesliga-title.html
Футбол
ФК Бавария
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