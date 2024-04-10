Кейн: «Надеюсь, что смогу добиться чего-то особенного в этом сезоне»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн заявил, что не планирует уходить из мюнхенского клуба.

«Мне очень нравится мой опыт в Германии. Этот шаг был нужен мне, чтобы получить новый стимул в карьере, новый вызов и новое окружение. Я очень рад, что принял такое решение. Мое будущее — в мюнхенской «Баварии». У меня четырехлетний контракт. Меня это устраивает, и я надеюсь, что смогу добиться чего-то особенного в этом сезоне. Если нет, то я буду готов вернуться летом и изменить ситуацию», — приводит Daily Mail слова Кейна.

Кейн перешел в «Баварию» летом прошлого года из «Тоттенхэма». В этом сезоне 30-летний англичанин провел 38 матчей за немецкую команду во всех турнирах, отметившись 39 голами и 12 результативными передачами.