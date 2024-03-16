Кейн побил рекорд чемпионата Германии по голам в дебютном сезоне

Форвард «Баварии» Харри Кейн отметился забитым мячом в матче 26-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта» (5:2).

30-летний футболист отличился на 45+1-й минуте встречи с передачи Йозуа Киммиха. Этот гол стал 31-м для Кейна в текущем сезоне бундеслиги. Он побил рекорд по забитым мячам за дебютный сезон в чемпионате страны. Ранее это достижение принадлежало Уве Зеелеру, который в свой первый год в Германии в сезоне-1963/64 забил 30 голов.

Также англичанин установил личный рекорд по забитым мячам за сезон в чемпионате. До этого он дважды забивал по 30 голов за «Тоттенхэм» в АПЛ.

Кейн перешел в «Баварию» летом прошлого года из «Тоттенхэма». Он является лучшим бомбардиром своего бывшего клуба и сборной Англии за всю историю, а также вторым по количеству голов в премьер-лиге.