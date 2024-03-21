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Германия

21 марта, 14:33

Кейн — самый высокооплачиваемый футболист бундеслиги. В топ-5 рейтинга только игроки «Баварии»

Гарри Кейн.
Фото Reuters
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Издание L'Equipe представило список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Германии. Весь рейтинг состоит из представителей «Баварии».

Самую большую зарплату получает форвард Гарри Кейн — 2,1 миллиона евро. Второе и третье места делят голкипер Мануэль Нойер и нападающий Томас Мюллер — 1,66 миллиона евро. Четвертую и пятую строчки делят полузащитники Кингсли Коман и Серж Гнабри — 1,42 миллиона евро.

После 26 туров бундеслиги «Бавария» занимает второе место, набрав 60 очков. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 10 очков. 30 марта мюнхенцы сыграют с дортмундской «Боруссией».

Гарри Кейн
Кингсли Коман
Мануэль Нойер
Серж Гнабри
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
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