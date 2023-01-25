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Германия

Сегодня, 03:44

Киммих недоволен, что «Бавария» пропускает со стандартов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал ничью с «Кельном» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Германии.

«Нам определенно нужно снова поговорить об игре в первом тайме, особенно с точки зрения нашего отношения, подхода и желания. Мы опять пропустили со стандартного положения. Это случалось слишком часто в первой половине сезона. Нужно это исправить как можно быстрее. Хотя второй тайм был лучше», — цитирует пресс-служба клуба Киммиха.

«Бавария» второй раз подряд сыграла вничью, но продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги — 36 очков. «Кельн» поднялся на 10-ю строчку — 21 очко.

24&nbsp;января. &laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. Кризисный «Милан» разгромлен в Риме, чудо-гол Киммиха спас «Баварию» от поражения на фоне скандала в клубе

Джошуа Киммих
Футбол
ФК Бавария
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