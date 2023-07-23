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Германия

23 июля, 23:18

Горецка: «Я не намерен покидать «Баварию»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался о своем будущем в немецкой команде.

«У меня нет намерения покидать «Баварию». Я люблю этот клуб, люблю Мюнхен и люблю наших болельщиков», — приводит слова Горецки инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Манчестер Юнайтед».

28-летний Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. Контракт немца рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Горецка провел 40 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Леон Горецка
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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