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Германия

Сегодня, 08:48

Маттеус: «Тухель должен показать, что вырос в плане характера»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал замену Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля на посту главного тренера мюнхенцев.

«Смена тренера «Баварии» меня очень удивила, но отношения между Нагельсманном и руководством ухудшились. Тухель — опытный тренер. Можно только похвалить «Баварию» за то, что именно его выбрали преемником Нагельсманна. Я считаю, что он правильный тренер, но, в отличие от своего прошлого, он должен показать, что вырос в плане характера», — цитирует Маттеуса Sky Sport.

24 марта «Бавария» объявила об увольнении Нагельсманна и назначении Тухеля на освободившийся пост. Ранее 49-летний специалист возглавлял «Челси», «ПСЖ», «Боруссию» из Дортмунда и «Майнц».

После 25 туров мюнхенцы с 52 очками занимают второе место в турнирной таблице бундеслиге, отставая от дортмундской «Боруссии» на одно очко.

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