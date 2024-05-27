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Сегодня, 22:30

«Эдмонтон» — «Даллас»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» и «Даллас» сыграют в плей-офф НХЛ 28 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» дома примет «Даллас» в третьем матче финала Западной конференции НХЛ 28 мая. Встреча пройдет на льду «Роджерс Плэйс». Она начнется в 03.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча 1/2 финала Кубка Стэнли-2024 «Эдмонтон» — «Даллас» можно будет в прямом эфире в профильных сообществах в соцсети «ВКонтакте». Публикуем следующие варианты — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Следите за формальными событиями третьего противостояния «Ойлерз» и «Старз» в матч-центре «СЭ».

Счет в серии — 1-1. Ранее, 26 мая, «Даллас» на своем льду одержал победу над «Эдмонтоном» со счетом 3:1.

Ознакомиться с расписанием игр серии плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон» можно по ссылке на странице «СЭ».

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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