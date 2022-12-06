Люка Эрнандес продолжит переговоры с «Баварией» по новому контракту

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес в ближайшее время продолжит переговоры со своим клубом по новому контракту, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Травма футболиста, которую тот получил на чемпионате мира в Катаре, не повлияла на решение немецкой команды продлить трудовое соглашение с французом.

22 ноября защитник получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 с Австралией (4:1) и выбыл минимум на полгода.

Действующее соглашение 26-летнего француза с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету Эрнандеса 7 матчей в чемпионате Германии.