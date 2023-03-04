Ройс: «Большим желанием было вернуть лидерство в таблице. Мы сделали это»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал победу своей команды над «Лейпцигом» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Германии.

«Да, это десятая победа подряд, но мне немного не понравилось то, как мы ее добыли. Во втором тайме нам не удавалось удержать мяч и выйти на чужую половину, чтобы найти решения в атаке. В первом тайме получалось намного лучше, когда мы несколько раз находили бреши, чего не могли сделать после перерыва. Большим желанием было вернуть лидерство в таблице, восстановить давление и увеличить отрыв от «Лейпцига». Мы сделали это», — сказал Ройс на пресс-конференции после матча.

«Боруссия» возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, набрав 49 очков за 23 матча. Ближайший преследователь дортмундской команды — «Бавария», которая отстает от «шмелей» на три очка, имея в запасе один матч.