Полузащитник «Айнтрахта» Камада может перейти в «Барселону»

«Барселона» интересуется полузащитником «Айнтрахта» и сборной Японии Даити Камадой, сообщает Frankfurter Rundschau.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает возможность подписания игрока на правах свободного агента. Действующее соглашение японца с немецкой командой истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Камада провел за «Айнтрахт» 22 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.