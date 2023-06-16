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Горецка: «Я хочу остаться в «Баварии», у меня нет других планов»

Мария Гусева
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался о своем будущем.

«У меня нет других планов, я хочу остаться в мюнхенской «Баварии», чтобы в следующем году творить великие дела, — цитирует Sport1 Горецку. — Тот факт, что мы снова выиграли чемпионат Германии, не утоляет наш голод. Мы шутили с Тер Штегеном в сборной, он мне сказал, что в «Барселоне» очень рады, что мы выиграли бундеслигу. Ведь теперь мы точно не встретимся на групповом этапе Лиги чемпионов».

Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. Контракт 28-летнего немца рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Горецка провел 40 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Леон Горецка
Футбол
ФК Бавария
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