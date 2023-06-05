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Сегодня, 12:39

Коло Муани — об интересе «ПСЖ»: «Мне приятно, что мной интересуются многие топ-клубы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани высказался об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

«Мне приятно, что «ПСЖ» интересуется мной, как и другие топ-клубы. Но если человек родился в Париже или вырос там, не означает, что он автоматически должен играть в «ПСЖ». Хотел бы я поиграть в АПЛ? Это один из лучших чемпионатов в мире», — приводит слова Коло Муани Canal+.

Действующий контракт форварда с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне 24-летний Коло Муани сыграл 46 матчей за «Айнтрахт», забив 23 гола и отдав 17 результативных передач.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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