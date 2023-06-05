Сегодня, 12:39
Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани высказался об интересе к нему со стороны «ПСЖ».
«Мне приятно, что «ПСЖ» интересуется мной, как и другие топ-клубы. Но если человек родился в Париже или вырос там, не означает, что он автоматически должен играть в «ПСЖ». Хотел бы я поиграть в АПЛ? Это один из лучших чемпионатов в мире», — приводит слова Коло Муани Canal+.
Действующий контракт форварда с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне 24-летний Коло Муани сыграл 46 матчей за «Айнтрахт», забив 23 гола и отдав 17 результативных передач.