Коло Муани — об интересе «ПСЖ»: «Мне приятно, что мной интересуются многие топ-клубы»

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани высказался об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

«Мне приятно, что «ПСЖ» интересуется мной, как и другие топ-клубы. Но если человек родился в Париже или вырос там, не означает, что он автоматически должен играть в «ПСЖ». Хотел бы я поиграть в АПЛ? Это один из лучших чемпионатов в мире», — приводит слова Коло Муани Canal+.

Действующий контракт форварда с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне 24-летний Коло Муани сыграл 46 матчей за «Айнтрахт», забив 23 гола и отдав 17 результативных передач.