Рангник и Де Дзерби рассматриваются на пост главного тренера «Баварии»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник может возглавить «Баварию», сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, руководство мюнхенцев обсуждало возможное назначение 65-летнего немца. Также еще одним кандидатом является главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Ранее стало известно, что Тухель покинет клуб по окончании сезона-2023/24. 50-летний специалист возглавляет клуб с марта 2023 года.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 63 очка в 29 матчах.