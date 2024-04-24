Рангник подтвердил факт контактов с «Баварией»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник сообщил, что «Бавария» связывалась с ним по поводу возможной работы.

Ранее в СМИ сообщили, что специалист является кандидатом на пост главного тренера мюнхенцев.

«Бавария» связалась с нами, и я также проинформировал об этом Австрийскую федерацию футбола. У нас очень доверительные отношения. Я сосредоточен на сборной Австрии», — цитирует тренера 90MINUTEN.at.

Он рассказал, когда будет повод сменить пост в сборной Австрии на место в «Баварии».

«В тот момент, когда «Бавария» скажет: «Мы хотим тебя». И тогда я должен спросить себя: хочу ли я этого вообще?» — сказал Рангник.

На данный момент Рангник занимает пост главного тренера национальной сборной Австрии. Немец с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве». Ранее он тренировал «Лейпциг», «Хоффенхайм», «Шальке» и «Штутгарт».