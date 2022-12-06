Рангник — среди претендентов на пост генерального менеджера сборной Германии

Немецкий футбольный союз рассматривает кандидатов на пост генерального менеджера сборной Германии. По данным Bayern & Germany, в список претендентов входит Ральф Рангник.

Помимо него руководство союза рассматривает кандидатуры Маттиаса Заммера, Лотара Маттеуса и Фреди Бобича. Ранее должность покинул Оливер Бирхофф.

Рангник на данный момент возглавляет сборную Австрии. В ноябре 2021 года 64-летний специалист был назначен главным тренером «МЮ» и занимал этот пост до конца сезона-2021/22.

До назначения в «МЮ» Рангник занимал должность директора «Локомотива» по спорту и развитию с июля по ноябрь 2021 года.

Сборная Германии не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.