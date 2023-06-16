«Реал» хочет подписать форварда «Боруссии» Адейеми

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми может перейти в «Реал», сообщает Bild.

По информации источника, мадридцы заинтересованы в подписании 21-летнего форварда уже в летнее трансферное окно. Стоимость трансфера может составить 80 миллионов евро. Интерес «Реала» связан с желанием добавить в команду скоростного нападающего.

Адейеми выступает за «Боруссию» с лета прошлого года. В прошедшем сезоне он провел 32 матча за дортмундцев, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач.

Ранее «Реал» объявил о переходе полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.