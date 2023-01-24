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Германия

24 января, 23:34

«Реал» рассматривает кандидатуру Хаби Алонсо на случай ухода Анчелотти в 2024 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Мадридский «Реал» может пригласить бывшего игрока «сливочных» Хаби Алонсо после того, как нынешний главный тренер Карло Анчелотти покинет клуб, сообщает Sport.es.

По информации источника, велика вероятность, что Алонсо вернется в клуб, потому что хорошо знает его, его структуру, философию и требования. Однако точной даты, когда это может произойти, пока нет.

В данный момент 41-летний испанец возглавляет «Байер». Под его руководством немецкий клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице бундеслиги, набрав 21 очко в 30 матчах.

Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2024 года. Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Байер
ФК Реал
Хаби Алонсо
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