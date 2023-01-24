«Реал» рассматривает кандидатуру Хаби Алонсо на случай ухода Анчелотти в 2024 году

24 января, 23:34
Мадридский «Реал» может пригласить бывшего игрока «сливочных» Хаби Алонсо после того, как нынешний главный тренер Карло Анчелотти покинет клуб, сообщает Sport.es.
По информации источника, велика вероятность, что Алонсо вернется в клуб, потому что хорошо знает его, его структуру, философию и требования. Однако точной даты, когда это может произойти, пока нет.
В данный момент 41-летний испанец возглавляет «Байер». Под его руководством немецкий клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице бундеслиги, набрав 21 очко в 30 матчах.
Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2024 года. Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.