«Шальке» отправил главного тренера Крамера в отставку

«Шальке» объявил об отставке главного тренера Франка Крамера.

Команда из Гельзенкирхена проиграла в 5 последних официальных матчах, вылетела из Кубка Германии и занимает предпоследнее, 17-е, место в турнирной таблице бундеслиги с 6 очками в 10 играх.

50-летний Крамер работал в клубе с июля 2022 года.

За «Шальке» на правах аренды из «Спартака» выступает чешский полузащитник Алекс Крал, который принял участие в 9 матчах немецкой команды в сезоне-2022/23 и не отличился результативными действиями.